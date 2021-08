Libyen : Gaddafi-Sohn taucht nach zehn Jahren wieder auf

Tripolis Zehn Jahre nach seiner Flucht und nach mehrjähriger Gefangenschaft wagt sich ein Sohn des getöteten früheren libyschen Langzeitherrschers Muammar al-Gaddafi zurück in die Öffentlichkeit. Und meldet gleich Ansprüche auf ein politisches Amt an.

Saif al-Islam sprach mit der „New York Times“ über die Lage in dem Bürgerkriegsland und machte dabei auch Andeutungen, bei der im Dezember geplanten Präsidentenwahl möglicherweise selbst anzutreten. „Man muss langsam, langsam zurückkommen“, sagte Al-Islam, über dessen mögliche Rückkehr in die Politik schon länger spekuliert wurde. Das letzte Lebenszeichen von ihm hatte es 2014 gegeben.

Al-Islam hatte in Libyen die brutale Niederschlagung von Protesten gegen seinen Vater im Jahr 2011 unterstützt. Im wurde vorgeworfen, im Rahmen der Aufstände zur Tötung friedlicher Demonstranten aufgerufen zu haben. Auf der Flucht wurde er dann von einer Miliz gefasst und kam in der westlibyschen Stadt Sintan in Haft. Dort verbrachte er nach eigener Aussage mehrere Jahre mit kaum Kontakt zur Außenwelt.