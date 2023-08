Libysche Außenministerin freigestellt Gewaltsame Proteste in Libyen nach Berichten über Israel-Treffen

Israels Außenministerium hatte am Sonntagabend mitgeteilt, Al-Mankusch und Cohen seien in der vergangenen Woche in Italien zusammengekommen, um die Möglichkeit einer Zusammenarbeit zu besprechen. Es sei das erste Treffen der Außenminister beider Länder gewesen. Dabei sei es um die Erhaltung jüdischer Kulturdenkmäler in Libyen sowie eine mögliche Unterstützung Israels für das Bürgerkriegsland Libyen gegangen. Cohen sprach den Angaben nach von einem „historischen Treffen“. Es sei der erste Schritt in der Etablierung von Beziehungen zwischen beiden Staaten gewesen.