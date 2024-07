Fünf Präsidentschaftskandidaten vorgeschlagen Vatikan vermittelt in Libanons Staatskrise

Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin soll im Libanon fünf mögliche Präsidentschaftskandidaten vorgeschlagen haben, um die dortige Staatskrise zu überwinden. Der vatikanische Chefdiplomat habe während seines jüngsten Libanonbesuchs in vertraulichen Gesprächen mit christlichen Führern eine entsprechende Liste unterbreitet, berichteten libanesische Medien am Dienstag unter Berufung auf die kuwaitische Zeitung Al-Anbaa. Die Gespräche hätten in der Vatikanbotschaft, der Apostolischen Nuntiatur, stattgefunden.