Wirtschaftskrise : Proteste im Libanon schlagen in Unruhen um

Proteste im Libanon schlagen in Unruhen um

Beirut Seit Monaten protestieren viele Menschen im Libanon gegen ihre Regierung. Am Montag warfen einige von ihnen Brandbomben auf Banken. Gegen Demonstranten auf einer Schnellstraße rückte das Militär an.

Bei regierungskritischen Protesten im Nordlibanon ist es am Montag zu Zusammenstößen zwischen Protestierenden und Sicherheitskräften gekommen. Dutzende junge Männer warfen die Schaufenster von lokalen Banken ein und legten Feuer an einem Militärfahrzeug. Das Rote Kreuz teilte mit, es arbeite daran, Verwundete aus Tripolis zu holen.

In mehreren Teilen des Libanons war es am Montag zu Protesten gekommen. In Suk Mosbe nördlich von Beirut gingen Soldaten mit Gewalt gegen Demonstranten auf einer Schnellstraße vor, danach floss der Verkehr wieder. Kurz danach wurde die Straße mit brennenden Reifen versperrt.