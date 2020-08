Nach Protesten : Libanesisches Kabinett ist zurückgetreten

Hassan Diab, Premierminister des Libanon, spricht während einer außerordentlichen Kabinettssitzung im Präsidentenpalast nach einer massiven Explosion im Hafen Beiruts. Foto: dpa/-

Beirut Das libanesische Kabinett um Ministerpräsident Hassan Diab ist wegen der tödlichen Explosion in Beirut zurückgetreten. Die Explosion am 4. August in Beirut rief neue Proteste gegen die Regierung hervor. Vor dem Rücktritt des Kabinetts waren bereits mehrere Minister zurückgetreten.

Die libanesische Regierung ist wegen der tödlichen Explosion in Beirut zurückgetreten. Das teilte Gesundheitsminister Hamad Hassan am Montag zum Ende eines Kabinettstreffens mit. Der Ministerpräsident Hassan Diab werde „den Rücktritt im Namen aller Minister“ einreichen. Noch für Montag wurde eine Ansprache von Diab an die Nation erwartet. Bis zur Bildung einer neuen Regierung ist sein bisheriges Kabinett geschäftsführend im Amt.

Zuvor hatte die Regierung nach der Explosionskatastrophe von vergangener Woche ein weiteres Mitglied verloren. Justizministerin Marie-Claude Najm erklärte am Montag ihren Rücktritt. Zuvor hatten bereits Informationsministerin Manal Abdel Samad und Umweltminister Kattar Demianos ihre Posten aufgegeben. Auch mindestens neun Parlamentsabgeordnete sind zurückgetreten. Diab hat am Wochenende vorgezogene Neuwahlen vorgeschlagen.

Bei der Explosion am 4. August waren im Hafen von Beirut rund 160 Menschen getötet und fast 6000 verletzt worden. Weite Teile der libanesischen Hauptstadt sind verwüstet. Knapp 300 000 Menschen wurden obdachlos. Als Ursache der Katastrophe gilt Berichten zufolge ein Feuer, das 2750 Tonnen Ammoniumnitrat zur Detonation brachte. Die Ladung mit der hoch entzündlichen Chemikalie war jahrelang in einer Halle am Hafen gelagert worden.

Anschließend kam es zu neuen Protesten gegen die Regierung und die regierende Elite. Einwohner machen Korruption und Nachlässigkeit der Regierung für die Katastrophe verantwortlich. Bei großen Demonstrationen am Wochenende gab es Zusammenstöße mit Einsatzkräften. Sie feuerten Tränengas auf Protestteilnehmer ab. Parallel zum Kabinettstreffen am Montag waren Proteste vor der Zentrale der Regierung geplant.

Von richterlicher Seite wurden ab Montag die Chefs der libanesischen Sicherheitsbehörden befragt. Vernommen worden sei der Chef der staatlichen Sicherheit, Tony Saliba, berichtete die amtliche Nachrichtenagentur NNA. Seine Behörde hatte einen Bericht zu den Gefahren darüber erstellt, dass das Ammoniumnitrat im Hafen gelagert wurde. Sie schickte am 20. Juli eine Kopie davon an die Büros von Präsident Michel Aoun und Ministerpräsident Diab. Bei den Ermittlungen geht es darum, warum nichts wegen der Lagerung unternommen wurde.

Rund 20 Personen sind wegen der Explosion festgenommen worden. Nach Angaben aus Regierungskreisen wurden zwei frühere Kabinettsmitglieder befragt.

(juw/dpa)