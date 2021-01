„Wir haben Hunger“ : Dutzende Verletzte bei Protesten gegen Armut im Libanon

Libanesische Demonstranten am Mittwoch in der im Norden des Landes gelegenen Hafenstadt Tripoli. Foto: AFP/FATHI AL-MASRI

Beirut In der libanesischen Hafenstadt Tripoli setzte die Polizei Tränengas gegen Demonstranten ein. „Wir haben Hunger“, skandierten diese. Supermärkte sind dort geschlossen, es herrscht eine 24-stündige Ausgangssperre.

Im Libanon ist es am dritten Abend in Folge bei Protesten zu schweren Ausschreitungen gekommen. In der Hafenstadt Tripoli im Norden des Landes lieferten sich Demonstranten am Mittwoch Straßenschlachten mit der Polizei. Nach Angaben der libanesischen Nachrichtenagentur NNA wurden dabei 226 Menschen verletzt.

Augenzeugen berichteten, Demonstranten hätten am Mittwoch versucht, ein Regierungsgebäude zu stürmen. Ein Augenzeuge sagte: „Das Gebiet hat sich in ein Schlachtfeld verwandelt.“ Panzer seien aufgefahren. Den Berichten zufolge reagierten Sicherheitskräfte mit Tränengas und Warnschüssen in die Luft. Die Sicherheitskräfte gaben an, dass neun Polizisten und drei Offiziere verletzt worden seien, einer von ihnen befinde sich in einem kritischen Zustand.