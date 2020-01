Ausschreitungen im Libanon : Polizei verteidigt Einsatz von Gummigeschossen

Demonstranten werfen in der Nähe des Parlaments Steine in Richtung der Polizisten, die wiederum mit Gummigeschossen und Wasserwerfern gegen sie vorgehen. Foto: dpa/Marwan Naamani

Beirut Am Montag kam es im Libanon erneut zu Ausschreitungen zwischen Regierungskritikern und der Polizei. Dabei ging diese mit Gummigeschossen auf die Demonstrierenden los. Jetzt rechtfertigt sie sich für ihr Vorgehen.

Nach den gewaltsamen Zusammenstößen bei Protesten im Libanon hat die Polizei ihren Einsatz von Gummigeschossen gegen Demonstranten verteidigt. „Die Gummigeschosse in unserem Besitz werden in einer Reihe entwickelter Länder eingesetzt, darunter Frankreich. Sie können nach mehreren Warnungen in Richtung der gewalttätigsten und gefährlichen Randalierer abgeschossen werden“, teilten die Sicherheitskräfte ISF im Libanon am Dienstag mit.