Ihr letzter Tag als Premierministerin : Theresa May legt Oppositionschef Corbyn Rücktritt nahe

Theresa May stellt sich an ihrem letzten Tag als Premierministerin den Fragen des Parlaments. Foto: REUTERS/REUTERS TV

London Theresa May hat heute ihren letzten Tag als Regierungschefin und stellt sich den Fragen des Parlaments. Ihr Nachfolger Boris Johnson wird am Nachmittag zum neuen Premierminister ernannt.

Die scheidende britische Premierministerin Theresa May hat Labour-Chef Jeremy Corbyn den Rücktritt nahegelegt. Als Parteichefin, die akzeptiert habe, dass ihre Zeit zu Ende sei, könne sie Corbyn fragen, ob nicht auch seine Zeit dafür gekommen sei, sagte May am Mittwoch bei ihrer letzten Fragestunde im britischen Unterhaus als Regierungschefin. Zudem kündigte sie an, ihren Verpflichtungen im Unterhaus künftig als Abgeordnete für den Wahlkreis Maidenhead nachzugehen. Ihr Nachfolger Boris Johnson erhalte ihre „volle Unterstützung“.