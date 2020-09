Nach Brand in Moria : Viele Migranten sträuben sich gegen neues Lager auf Lesbos

Mytilini Die Zelte sollen als Ersatz für das ausgebrannte Lager Moria dienen. Die Aktion verlief ohne größere Zwischenfälle, doch viele Migranten sträuben sich, dort einzuziehen. Auch Anwälte und Ärzte kritisieren die Zustände in Kara Tepe.

Die griechische Polizei hat auf der Insel Lesbos begonnen, die obdachlosen Migranten des abgebrannten Camps Moria in das neue Zeltlager Kara Tepe zu bringen. Das neue Lager liegt am Rand der Inselhauptstadt Mytilini und bietet Platz für etwa 8000 der rund 12.500 Menschen, die in Moria lebten. Viele Migranten zögerten, dort einzuziehen. Sie fürchten, im Lager auf unabsehbare Zeit festgehalten zu werden. Die meisten Menschen kampieren seit dem Brand auf Feldern, Straßen und Plätzen. Sie wollen aufs griechische Festland und in andere europäische Länder. Nach den Bestimmungen des EU-Flüchtlingspakts müssen Schutzsuchende aber so lange auf den griechischen Inseln bleiben, bis über ihre Asylanträge entschieden ist.