Rund 400 Migranten : Griechische Marine soll Flüchtlinge von Lesbos zur Ausweisung ans Festland bringen

Lesbos Ein Schiff der griechischen Marine hat die Insel Lesbos erreicht, um Hunderte Migranten an Bord zu nehmen. Sie sollen aufs Festland gebracht und später in ihre Heimatländer zurückgeschickt werden.

Die rund 400 Betroffenen, die ab dem 1. März die Ostägäis-Insel von der Türkei aus erreichten, sollen zunächst an Bord des Schiffes bleiben, dann in ein geschlossenes Camp auf dem Festland gebracht und anschließend in ihre Herkunftsländer ausgewiesen werden, sagte ein Offizier der Küstenwache am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Auch auf anderen Inseln im Osten der Ägäis würden die neu Angekommenen zwecks Ausweisung festgehalten. Damit setzt Athen seine Entscheidung in die Tat um, Asylanträge neuer Migranten nicht zu bearbeiten und sie so schnell wie möglich auszuweisen.