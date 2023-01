Leopard-Lieferung an die Ukraine Polen beantragt Genehmigung Berlins

Warschau · Polen will der Ukraine Leopard-Kampfpanzer überlassen, Deutschland zögert noch. Um die in Deutschland hergestellten Panzer an andere Länder zu liefern, ist die Genehmigung Berlins erforderlich. Polen ist jetzt den nächsten Schritt gegangen.

24.01.2023, 10:44 Uhr

Leopard 2 A4 -Panzer der polnischen Armee bei gemeinsamen Übungen polnisch-amerikanischer Panzereinheiten auf dem Truppenübungsplatz Swietoszow (Archivfoto). Foto: dpa/Maciej Kulczynski

Polen hat bei der Bundesregierung offiziell beantragt, Leopard-2-Kampfpanzer an die Ukraine liefern zu können. Deutschland habe „unsere Anfrage bereits erhalten“, erklärte der polnische Verteidigungsminister Mariusz Blaszczak am Dienstag im Onlinedienst Twitter. Er rief Berlin zudem dazu auf, sich „der Koalition von Ländern anzuschließen, die die Ukraine mit Leopard-2-Panzern unterstützen“. Mehr in Kürze.

(mzu/AFP)