Nach Fund von 400 Leichen : Selenskyj spricht von Folter in Isjum

Kiew/Isjum Nach dem Gräberfund im ostukrainischen Isjum spricht der ukrainische Präsident von Folter. Die ukrainische Polizei hat eigenen Angaben zufolge mehrere Folterstätten entdeckt. Manche der Opfer wurden jedoch nach Angaben eines Augenzeugen bei einem russischen Luftangriff getötet.

Unter den Toten einer Begräbnisstätte in der ukrainischen Stadt Isjum sind nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj Opfer von Folter. Einigen seien Knochen gebrochen worden, andere hätten einen Strick um den Hals gehabt, sagte Selenskyj am Freitag. Bei den Getöteten handele es sich um Zivilisten und Soldaten.

In den kürzlich von russischen Truppen befreiten Gebieten hat die ukrainische Polizei eigenen Angaben zufolge mehrere Folterstätten gefunden. „Nach Balaklija oder Isjum kommend sehen wir eine riesige Zahl von Verbrechen, die an der Zivilbevölkerung verübt wurden“, sagte Polizeichef Ihor Klymenko laut einer Mitteilung vom Freitag. Es seien zehn Folterkammern entdeckt worden.

In der Stadt Balaklija seien während der russischen Besatzung bis zu 40 Menschen in der örtlichen Polizeistation festgehalten, erniedrigt und gefoltert worden, sagte Klymenko. „Es gab Folter, wir haben an den Händen der Leute Spuren von nackten Elektrodrähten gesehen, durch die bei Verhören Strom geschickt wurde.“ Es seien auch Hämmer und Schlingen gefunden worden. Seinen Worten zufolge gab es in Isjum noch sechs weitere Folterorte, die aber komplett zerstört worden seien.