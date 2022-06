Unternehmen in Verantwortung : Spanien will Lebensmittelverschwendung unter Strafe stellen

Madrid Supermarkt-Spenden an Tafeln, Mitnehmbox für Reste nach dem Restaurantbesuch: Spanien sieht viele Alternativen zum Lebensmittelwegwerfen für Unternehmen. Wer nicht mitzieht, soll demnächst zahlen.

Spanien will die Verschwendung von Lebensmitteln unter Strafe stellen. Die linksgerichtete Regierung billigte am Dienstag auf einer Kabinettssitzung einen Gesetzentwurf, der Strafen zwischen 2000 und 60.000 Euro für alle Unternehmen der Produktions- und Vertriebskette vorsieht, die vermeidbare Lebensmittelabfälle produzieren. Das Gesetz soll in den nächsten Tagen dem Parlament in Madrid vorgelegt werden und nach Vorstellung der Regierung von Ministerpräsident Pedro Sánchez Anfang 2023 in Kraft treten.