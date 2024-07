Daten und Fakten RN - Vom „Teufel der Nation“ bis an die Schwelle der Macht

2022: Le Pen verliert erneut in der zweiten Runde der Präsidentschaftswahl gegen Macron, schneidet mit 41 Prozent aber deutlich besser ab als zuvor. Nach den folgenden Parlamentswahlen schickt der RN eine Rekordzahl von 89 Abgeordneten in die Nationalversammlung. Le Pen verordnet ihnen Krawattenzwang und verbietet rassistische Zwischenrufe - was nicht immer befolgt wird. Sie gibt den Parteivorsitz an den 27 Jahre alten Jordan Bardella ab.