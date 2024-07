Wahl in Frankreich So reagieren die Rechtsnationalen auf die Entscheidung der Wähler

Unterdessen scheiterte Le Pens Schwester Marie-Caroline auch bei ihrem fünften Versuch an der Wahl für die Nationalversammlung. Sie unterlag am Sonntag in einem Wahlkreis im Département Sarthe im Nordwesten Frankreichs Elise Leboucher von La France Insoumise (LFI), die für das Linksbündnis angetreten war und 50,23 Prozent der Stimmen erhielt.