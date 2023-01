Medienbericht Bidens Anwälte finden offenbar weitere vertrauliche Akten

Die Anwälte von US-Präsident Joe Biden haben nach Informationen der Nachrichtenagentur AP an einem weiteren Ort als vertraulich oder geheim gekennzeichnete Akten entdeckt. Das sagte eine mit dem Vorgang vertraute Person der AP am Mittwoch (Ortszeit). Erst am Montagabend (Ortszeit) hatte das Weiße Haus bekanntgegeben, dass das Justizministerium einen Fund einer „kleinen Zahl“ derartiger Unterlagen in einem ehemals von Biden genutzten Büro in Washington prüfe.