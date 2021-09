Treffen in Paris : Laschet wirbt vor Gespräch mit Macron für Stärkung der EU in Sicherheitsfragen

Laschet wirbt vor Gespräch mit Macron für Stärkung der EU in Sicherheitsfragen

Treffen in Paris

Paris Frankreichs Präsident Emmanuel Macron empfängt NRW-Ministerpräsident und Kanzlerkandidat der Union, Armin Laschet, am Mittwoch als deutsch-französischen Kulturbevollmächtigten. Inoffiziell geht es aber auch um ein Ausloten gemeinsamer Positionen mit Blick auf den anstehenden Wechsel im Kanzleramt.

Vor seinem Treffen mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron am Mittwoch hat sich der Unions-Spitzenkandidat Armin Laschet für eine Stärkung der EU in Sicherheitsbelangen ausgesprochen. „Bei der Sicherheit können wir schon längst nicht mehr allein in nationalen Kategorien denken“, erklärte Laschet. „Die Zusammenarbeit gegen die Bedrohungen unserer Sicherheit muss durch die Stärkung der sicherheitspolitischen Handlungsfähigkeit der EU weiter ausgebaut werden“.