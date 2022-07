„Gemischtrassige Welt“ : Langjährige Vertraute von Viktor Orbán tritt nach kritischer Rede zurück

Budapest In Rumänien sprach der ungarische Regierungschef über seine Sicht auf eine nach seinen Worten „gemischtrassige Welt“. Seine langjährige Mitarbeiterin Hegedus findet, die Rede könnte von Goebbels stammen. Sie sei selbst nach Standards „des blutdürstigsten Rassisten“ inakzeptabel.

Orban hatte am Samstag in der mehrheitlich von ethnischen Ungaren in Rumänien bewohnten Stadt Baile Tusnad gesagt, Ungarn kämpfe dagegen, dass Europa durch Zuwanderung zu einer „gemischtrassigen“ Gesellschaft werde. „Es gibt nämlich jene Welt, in der sich die europäischen Völker mit den Ankömmlingen von außerhalb Europas vermischen. Das ist eine gemischtrassige Welt.“