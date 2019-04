Tschetschenien und Inguschetien : Landraub im Kaukasus

10.000 Demonstranten protestieren Ende März in der inguschetischen Stadt Nasran gegen einen Landtausch mit dem benachbarten Tschetschien, der ihre winzige Republik um ein Zehntel ihres Gebiets bringen würde. . Foto: AP/Musa Sadulayev

Nasran Inguschetien, die kleinste Republik Russlands, soll noch winziger werden, zugunsten des Nachbarn Tschetschenien. Keiner weiß, warum.

Ibragim, der 21-jährige Taxifahrer aus der tschetschenischen Hauptstadt Grosny, muss die Geschwindigkeit drosseln, als sich der Wagen der Grenze zur Nachbarrepublik Inguschetien nähert. Vor knapp 20 Jahren war hier kaum ein Durchkommen. In den Tschetschenien-Kriegen galt die Demarkationslinie offiziell nur als eine Verwaltungsgrenze. Doch Grenzer und Soldaten hatten sich auf ein langes Provisorium in Verschlägen unter Tarnnetzen eingerichtet. Nur bei Tageslicht war die Passage erlaubt. Lange Schlangen bildeten sich damals auf beiden Seiten. Doch wer es aus dem umkämpften Tschetschenien bis zum Posten geschafft hatte, durfte zuversichtlich sein. Er hatte das Kriegsgebiet lebend verlassen.

Hinter der Demarkationslinie beginnt Inguschetien. Die Inguschen sie sind so etwas wie weitläufige Verwandte der Tschetschenen aus der Großfamilie der Wainachen. Sie sprechen dieselbe Sprache, Unterschiede im Dialekt stören die Verständigung nicht.

An den Krieg erinnert sich Ibragim nur dunkel, ein paar Momente aus dem Familienleben, sagt er. Sprechen möchte er darüber lieber nicht. Der Taxifahrer ist mit Ramsan Kadyrow aufgewachsen, Tschetscheniens neuem Herrscher. Mit ihm hat sich nicht nur das Land selbst verändert, sondern auch das Kräfteverhältnis zwischen dem Kreml in Moskau und Grosny. Ramsan Kadyrow ist kein bloßer Befehlsempfänger mehr. Der Kreml lässt ihn gewähren, weil er fürchtet, die sensible Ruhe im Kaukasus könnte sonst gefährdet sein. Moskau rührt sich auch nicht, wenn Ramsan Kadyrow über die Grenzen Tschetscheniens hinausgreift.

Dafür stehen neuerdings erhobene Gebietsforderungen, die es in sich haben: Zehn Prozent der Nachbarrepublik verlangt Kadyrow für sich. Die Inguschen sind verunsichert. Was will der Tschetschene und wie weit geht er? Und warum schweigt der Kreml?

„Inguschetien nahm viele von uns im Krieg auf“, erzählt der schmächtige Ibragim. Langsam wird er gesprächiger. Auch aus seiner Familie fanden Einige Unterschlupf. Manche blieben Jahre, einige gar für immer, sagt er nachdenklich. Die Gastgeber teilten mit den Flüchtlingen Wohnung und Essen. Selten drangen Klagen nach außen. Verwandtschaft, Gastfreundschaft und Notlage verpflichteten zu Gleichmut.

Und dann das: Ende September 2018 unterschreiben Ramsan Kadyrow und Inguschetiens Präsident Junus-Bek Jewkurow ein Papier, das offene Gebietsansprüche regeln sollte. Von einigen Hektar Austausch ist zunächst die Rede. Die Vereinbarung wird kaum publik gemacht. Es soll keine Unruhe geben.

„Hätte das nicht von der Zivilgesellschaft vorher besprochen werden müssen?“, fragt deshalb Barach Tschemursijew. Er ist einer der Vorsitzenden der Nichtregierungsorganisation Opora Inguschetii – was auf Deutsch so viel wie „Rückhalt Inguschetiens“ bedeutet.

Tagelange Versammlungen finden im Herbst 2018 statt, als die Menschen von der Vereinbarung erfahren. Zehntausende nehmen an Demonstrationen teil. Viele harren nachts in bitterer Kälte im Freien aus. Polizisten reihen sich ein. Ende März fordern die Demonstranten Ende März den Rücktritt des Republikpräsidenten Junus-Bek Jewkurow. Dieses Mal nehmen etwa 10.000 Menschen teil. Sie harren auch noch aus, als die Veranstaltung für beendet erklärt wird. Einheiten der russischen Nationalgarde greifen ein, es kommt zu Schlägereien. Truppen des inguschischen Innenministeriums stellen sich auf die Seite der Demonstranten. Mindestens 19 Soldaten werden danach aus dem Dienst entlassen.

Frauen, Männer, Junge und Alte sind sich einig: Es sei eine Pflicht, Widerstand zu leisten, meint Tschemursijew. Viele spürten, dass es nicht nur um Land und Boden ginge. „Da steckt ein anderes Menschenbild dahinter“, sagt er nach längerem Zögern. Es gehe um ihr Überleben. „Wir kämpfen um unsere Identität“, sagt er. „Werden wir Tschetschenien zugeschlagen, gehen wir verloren.“

Klar ist: Wird der Tausch vollzogen, zieht Inguschetien den Kürzeren. Unabhängige Kartografen kommen zu dem Ergebnis, dass die Mini-Republik 25.000 Hektar abtreten soll. Lediglich 1.250 Hektar bietet Tschetschenien zum Ausgleich an. Das strittige Land liegt in einem Naturschutzgebiet. Der Ersi-Nationalpark gilt als heiliger Ort, wo Inguschen ihre Vorfahren verehren. Die steinernen Wehrtürme der Wainachen dort reichen bis ins 14. Jahrhundert zurück und gelten als Wahrzeichen der Republik.

Inguschetien ist die kleinste Republik Russlands. An Bevölkerungsdichte gehört es jedoch mit mehr als 160 Einwohnern pro Quadratkilometer zur dichtest besiedelten Region, vergleichbar mit Moskau und dessen Umland.

Mit Gras überwachsene kleine grüne Hügel und flaches Weideland beherrschen den Norden. Dazwischen verteilen sich Dörfer und Gehöfte. Von der Grenze bis in die alte Hauptstadt Nasran ziehen sich diese Orte wie ein endloser Vorortgürtel durch die Republik. Nasran wirkte eintönig, gäbe es dort nicht einen künstlichen See als Rückzugsort und den Blick auf schneebedeckte Berge.

Die Protestbereitschaft der Inguschen hat noch einen Grund. In den Wirren des sowjetischen Zusammenbruchs kam es 1992 bei einem anderen Nachbarn, den Nordosseten, zu Pogromen gegen Inguschen. Nach Ausschreitungen mussten Tausende in das kleine Inguschetien flüchten und ein ärmliches Leben in Lagern fristen. Gebietsverluste rufen deshalb traumatische Erinnerungen hervor: Erst im Westen, dann im Osten – und niemand kommt zu Hilfe.

Als der Grenzstreit zwischen Tschetschenien und Inguschetien im Spätherbst begann, hielt Barach Tschemursijew das noch für die Geburtsstunde der Zivilgesellschaft. Inzwischen sind einige Hoffnungen verflogen. Das russische Verfassungsgericht erklärte die Forderung nach einem Referendum in der Republik für verfassungswidrig.Tschemursijew ist um die Fünfzig, er studierte und lehrte in Sankt Petersburg. Nach 30 Jahren kehrte er mit seiner Frau in die Heimat zurück. Die Eltern bräuchten langsam Hilfe, sagt er. Alter ist im Kaukasus heilig.

Der Streit mit Tschetschenien ist nicht neu. 2012 schickte Kadyrow schon einmal seine ­Leibgardisten in die Republik. Im inguschischen Galaschki an der tschetschenischen Grenze hatten zwei Einheimische einen Sprengsatz gezündet. Kadyrow entsandte die berüchtigte Einsatztruppe der „Kadyrowzy“. Die vermeintlichen Terroristen „wurden beseitigt“, sagte der Despot damals.

Fast sieben Jahre sind seit dem Vorfall vergangen. Die Straße nach Galaschki führt gleich hinter dem Grenzpunkt in die Berge. In der Ferne thront der leicht abschüssige Stolowaja mit 3000 Metern an der Grenze zu Georgien. Von der tschetschenischen Seite wird gerade eine Zufahrtsstraße dort hinauf gebaut. Mit den Inguschen ist der Bau nicht abgesprochen.

Der Zugang in das Naturschutzgebiet ist auch über eine andere Route gesperrt. Mehrere „schlagbaume“ – so das deutsche Lehnwort – halten jeden fern, berichten Wanderer.

Unter den Inguschen herrscht Ratlosigkeit. Niemand weiß, was in dem umstrittenen Gebiet vor sich geht. Warum wandte sich ihr Präsident Junus-Bek Jewkurow nicht an seine Mitbürger? Er ist General der russischen Armee und gewiss kein Vorzeigedemokrat. Er habe sich aber bisher an rationale Entscheidungen gehalten, meint Oleg Orlow von der Moskauer Menschenrechtsgruppe Memorial, ein ausgewiesener Kaukasuskenner. Aber auch der Vertreter Memorials vor Ort kann nur spekulieren. Tamerlan Akijew bemüht sich um eine Erklärung. Er hält Gebietsreformen für ein mögliches Motiv, die den kleinteiligen Kaukasus in Zukunft zusammenfassen könnten. Andere fürchten, Moskau habe dem Landtausch wegen der Ölvorkommen im Nationalpark zugestimmt. Aber Moskau schweigt.