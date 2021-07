Nach Protesten : Landesweite Razzien bei Aktivisten und Journalisten in Belarus

Kiew Der Druck auf Bürgerrechtler und Medienvertreter wächst in Belarus. Nun hat es im ganzen Land Dutzende weitere Durchsuchungen gegeben.

Die Behörden in Belarus haben ihr Vorgehen gegen Medien und Aktivisten massiv verschärft. Am Mittwoch durchsuchten Beamte Büros und Häuser von Menschenrechtlern und Journalisten im ganzen Land. Betroffen waren etwa Mitarbeiter des Menschenrechtszentrums Wiasna und Einrichtungen anderer Nichtregierungsorganisationen. Mehr als 40 Razzien zählten Beobachter.

Andrej Bastunez, der Chef des belarussischen Journalistenverbands, sprach im Interview mit der Nachrichtenagentur AP vom „aggressivsten Fließband der Unterdrückung in der neueren Geschichte des Landes, das in Gang gesetzt worden“ sei. Er äußerte sich, nachdem das Büro seines Verbands in Minsk am Morgen durchsucht worden war.