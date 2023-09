Italiens Vize-Regierungschef Matteo Salvini Massenankunft von Migranten auf Lampedusa sei „Kriegshandlung“

In dem Erstaufnahmelager halten sich derzeit rund 6800 Menschen auf. In der Kommune Lampedusa, zu der auch die Nachbarinsel Linosa gehört, gibt es knapp 6500 Einwohner (Stand Juli 2023). Mit rund 20 Quadratkilometern ist Lampedusa nur in etwa so groß wie die deutschen Nordseeinseln Amrum oder Langeoog.