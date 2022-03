Verteidigungsministerin Lambrecht bei „Anne Will“ : Bundesregierung redet nicht öffentlich über Waffenlieferungen an Ukraine

Berlin Verteidigungsministerin Christina Lambrecht hat sich im Talk bei „Anne Will“ für die Kommunikationsstrategie der Bundesregierung hinsichtlich Waffenlieferungen an die Ukraine gerechtfertigt. Es gehe darum, dass das Material dort ankomme, wo es dringend gebraucht werde.

Verteidigungsministerin Christina Lambrecht hat die Verschwiegenheit der Bundesregierung zu Waffenlieferungen an die Ukraine gerechtfertigt. „Wir reden nicht öffentlich darüber“, sagte die SPD-Politikerin am Sonntagabend in der ARD-Sendung „Anne Will“. Bei den ersten Lieferungen seien Abfahrtsdaten und Wege bekanntgegeben worden. Die am Transport beteiligten Personen seien dadurch einer Lebensgefahr ausgesetzt worden. „Und aus dem Grund werden wir weder über die Zahl der Waffen, noch wann sie geliefert werden, noch auf welchem Wege, öffentlich sprechen. Weil wir wollen, dass die Waffen dort ankommen, wo sie dringend gebraucht werden.“