Parlamentswahl Großbritannien Labour erzielt Erdrutschsieg bei britischer Unterhaus-Wahl

Nach 14 Jahren Tories-Regierungen hat die oppositionelle Labour-Partei bei der Unterhaus-Wahl in Großbritannien einen Erdrutschsieg erzielt. Parteichef Keir Starmer sagte am Freitag, Großbritannien sei „bereit für den Wandel“. Die konservativen Tories von Premierminister Rishi Sunak erlitten ihre schlimmste Niederlage seit Beginn des 20. Jahrhunderts und stürzten auf nur 131 Sitze ab. Um 5 Uhr am Freitagmorgen kam Labour auf 326 der 650 Sitze des Unterhauses, während die Stimmauszählung in vielen Wahlkreisen noch andauerte. Dies bedeutet, dass Labour-Chef Keir Starmer der nächste britische Premierminister wird und mit seiner Partei eine Mehrheitsregierung bilden kann.