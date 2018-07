Labour-Chef Jeremy Corbyn und der Antisemitismus

London Seit Jeremy Corbyn Parteichef ist, hat sich das Verhältnis zwischen Labour und den britischen Juden dramatisch verschlechtert. Die schenken seinem angeblichen Kampf gegen Antisemiten keinen Glauben mehr.

Der 69-Jährige galt lange selbst Parteifreunden als unwählbar – verkörpert er doch einen radikalen Sozialismus alter Schule mit Forderungen nach Verstaatlichungen und massiven Steuererhöhungen für Reiche und Unternehmen. 2016 sprachen 172 von 230 Labour-Abgeordneten Corbyn ihr Misstrauen aus. Sie warfen ihm vor, sich nicht ausreichend für den Verbleib Großbritanniens in der EU eingesetzt zu haben. Doch die Basis von Labour hielt ihm die Treue und beförderte ihn per Urwahl wieder an die Parteispitze.

Dass vor allem seine jungen Anhänger den dreifachen Vater und in dritter Ehe verheirateten Corbyn wie einen Popstar verehren, erklärt sich wohl am ehesten dadurch, dass der Politiker als durch und durch ehrliche Haut gilt. Corbyn hält viel auf strenge Prinzipien. Er soll sich vegetarisch und fast zuckerfrei ernähren, nicht rauchen und keinen Alkohol trinken. Und hat er sich einmal auf eine Überzeugung festgelegt, bleibt er dabei. Seine Gegner nennen ihn unbelehrbar, aber die Labour-Basis liebt ihn dafür.

Corbyn entschuldigte sich, aber in diesem wie in anderen Fällen klang das nicht sehr aufrichtig. Vor wenigen Tagen warnten in einer spektakulären Aktion drei auf der Insel publizierte jüdische Zeitungen vor der „existenziellen Gefahr für das jüdische Leben in diesem Land“, sollte Labour an die Macht gelangen. Zuvor hatte die Partei eine international anerkannte Definition von Antisemitismus nicht in ihre Statuten übernehmen wollen. Corbyn schwieg dazu.