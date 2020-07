Kurz vor EU-Gipfel : Thunberg und Neubauer fordern klare Klimamaßnahmen der EU

Stockholm Die Klimaaktivistinnen Greta Thunberg und Luisa Neubauer melden sich kurz vor dem EU-Gipfel zum Corona-Wiederaufbauplann mit Forderungen an die EU zu Wort. Sie machen sich für eine klare Abkehr vom bisherigen System stark. Zahlreiche Prominente unterstützen sie dabei.

Führende Klimaaktivistinnen um Greta Thunberg haben die Europäische Union zu klaren Maßnahmen gegen die drohende Klimakatastrophe aufgerufen. Die EU dürfe nicht länger so tun, als könne man die Klima- und Umweltkrise lösen, ohne sie als eigentliche Krise zu behandeln, erklärten Thunberg, ihre deutsche Fridays-for-Future-Mitstreiterin Luisa Neubauer und die beiden Belgierinnen Anuna de Wever und Adélaïde Charliér in einem am Donnerstag veröffentlichten Brief an die EU-Führung und die Staats- und Regierungschefs des Staatenbundes.