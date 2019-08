Zwei Wochen nach Ausstieg aus INF-Vertrag : USA testen konventionelle Mittelstreckenrakete

Washington Erst zwei Wochen sind seit dem Ausstieg der USA aus dem INF-Abrüstungsvertrag vergangen. Am Montag hat das amerikanische Militär eine Mittelstreckenrakete getestet.

Er sei am Sonntag von der Insel San Nicolas in Kalifornien abgefeuert worden und habe sein Ziel nach mehr als 500 Kilometern Flug präzise erreicht, teilte das Pentagon am Montag mit.