Von kurdischen Kämpfern: Deutsches IS-Mitglied in Syrien gefasst

Beirut Kurdische Kämpfer haben acht ausländische Dschihadisten gefangen genommen. Das meldet die „Volksverteidigunseinheit“ auf ihrer Internetseite. Auch den angeblichen Namen des Deutschen veröffentlichen die Kämpfer.

Wie die kurdischen Volksverteidigungseinheiten (YPG) am Mittwoch auf ihrer Website mitteilten, wurden die mutmaßlichen Mitglieder der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) am Sonntag und Montag gefasst. Der Deutsche soll demnach 31 Jahre alt sein, sein Name wurde mit Lucas G. angegeben. Der US-Bürger ist den Angaben zufolge 16 Jahre alt.