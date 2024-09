Deepfakes im Internet KI spielt im US-Wahlkampf mit – aber anders als befürchtet

Aber bislang ist das nicht eingetreten. KI spielt tatsächlich eine beachtliche Rolle in diesem Wahlkampf. Gefakte, KI-generierte Bilder machen im Internet regelmäßig die Runde. Aber was die Wähler anstatt der befürchteten Flut von Deepfakes oft sehen, ist cartoonartig und augenfällig absurd, so sehr, dass auch die naivsten Betrachter es nicht ernst nehmen könnten. Ein Video, in dem Ex-Präsident Donald Trump auf einer Katze reitet und dabei ein Sturmgewehr schwingt. Eine schnurrbärtige Vizepräsidentin Kamala Harris in kommunistischer Kleidung. Trump und Harris in einer leidenschaftlichen Umarmung.