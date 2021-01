Früherer US-Botschafter in Russland : Biden nominiert William Burns als CIA-Direktor

Früherer US-Botschafter in Russland

Washington Der Diplomat William Burns war früher US-Botschafter in Russland und hat zahlreiche zivile Ehrungen erhalten. Während der Amtszeit Trumps hatte er sich wiederholt kritisch gegenüber dessen Arbeit geäußert.

Der gewählte US-Präsident Joe Biden hat den ehemaligen Diplomaten William Burns als CIA-Direktor nominiert. Biden gab die Nominierung des früheren Botschafters der USA in Russland und in Jordanien am Montag bekannt. Burns habe „jahrzehntelange Erfahrung auf der Weltbühne dabei, unsere Menschen und unser Land sicher und geschützt zu halten“, sagte Biden. „Er teilt meinen tiefen Glauben, dass Geheimdienstarbeit unpolitisch sein muss“, teilte der Demokrat mit. „Das amerikanische Volk wird mit ihm als unserem nächsten CIA-Direktor ruhig schlafen.“ Die CIA ist der Auslandsgeheimdienst der USA.