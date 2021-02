Mit Spannung erwarteter Auftritt in Orlando : Kündigt Trump am Abend seine Kandidatur für 2024 an?

Kündigt Trump am Abend seine Kandidatur für 2024 an?

Orlando In der Nacht zu Montag will der frühere US-Präsident Donald Trump die Republikanische Partei auf eine Fortsetzung seines politischen Kurses einschwören. Noch ist unklar, ob er dabei auch eine Kandidatur für die Präsidentschaftswahl 2024 anküdigen wird.

„Ich stehe heute vor euch um zu verkünden, dass die unglaubliche Reise, die wir vor vier Jahren begonnen haben, längst nicht vorbei ist“, wollte er bei einer Rede auf einer jährlichen Konferenz der Konservativen in den USA am Sonntag sagen, wie aus vorab veröffentlichten Auszügen der Ansprache hervorging.

Weniger als sechs Wochen nach seinem Auszug aus dem Weißen Haus kehrt Trump mit der Abschlussrede auf der Conservative Political Action Conference (CPAC) in Orlando auf die nationale politische Bühne zurück, um seinen Führungsanspruch innerhalb der Republikanischen Partei zu untermauern. Seit dem Amtsantritt seines Nachfolgers Joe Biden hatte er sich in sein Ressort Mar-a-Lago in Florida zurückgezogen und sich mit Beratern und ranghohen Parteifreunden abgesprochen, um seine nächsten Schritte zu planen. Es wird nicht davon ausgegangen, dass er schon am Sonntag seine Kandidatur für die Präsidentschaftswahl 2024 ankündigt, aber die Unterstützung dafür hätte er, zumindest aus dem rechten Flügel der Partei.