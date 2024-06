„Hafenbesuch“ in Havanna Was macht ein russisches Atom-U-Boot in der Karibik?

Eine Pentagon-Sprecherin erklärte zwar, der Aufenthalt der russischen Schiffe stelle keine „Bedrohung für die USA dar“. Es handele sich zudem nicht um den ersten Hafenbesuch russischer Kriegsschiffe in Kuba. Der nationale Sicherheitsberater der USA, Jake Sullivan, betonte aber, dass bisher nie ein Atom-U-Boot dabei gewesen sei. Er sagte am Mittwoch auf einem Flug nach Italien zum G7-Gipfel, Einsätze der russischen Marine vor Kuba seien schon in der Vergangenheit zu beobachten gewesen. Er betonte aber, die US-Regierung beobachte diese sehr genau. „Wir werden sehen, wie sich das Ganze in den nächsten Tagen entwickelt.“ Es sei auch davon auszugehen, dass Russland derartiges in der Zukunft wiederholen werde.