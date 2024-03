Zeitenwende im kommunistischen Inselstaat Kuba bittet die UN erstmals um Lebensmittelhilfe

Der Vorgang zeige den chaotischen Zustand der nationalen Wirtschaft, sagte der Wirtschaftswissenschaftler und unabhängige Journalist Orlando Freyre Santana aus Havanna dem regierungskritischen Portal Marti Noticias. „Es gibt keine Produktion. Nur drei Provinzen waren in der Lage, die Standardquote für Kinder bis zum Alter von sieben Jahren mit der nationalen Milchproduktion zu decken. Der Rest musste importiert werden, um diese Kinder zu versorgen. Da sich das Land jedoch in einer Finanzkrise befindet, ist es sehr schwierig, das Geld für die Einfuhr all dieser Milch aufzubringen.“