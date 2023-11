Gordan Grlic Radman in der Kritik Kroatischer Minister will Baerbock küssen – „höchst unangemessen“

Der 65-jährige Grlic Radman hatte versucht, Baerbock am Donnerstag beim Gruppenfoto am Rande einer Konferenz europäischer Außenministerinnen und -minister in Berlin zu küssen. Online verbreitete Videoaufnahmen zeigen, wie Grlic Radman zunächst Baerbock die Hand zum Gruß entgegenstreckt, sich dann aber plötzlich zum Kuss vorbeugt. Die Bundesaußenministerin dreht rasch den Kopf weg, um dem Kuss zu entgehen.