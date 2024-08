Wettrüsten auf dem Balkan Kroatien führt zweimonatige Wehrpflicht ab Januar wieder ein

In Europa ist die Lage derzeit wegen des russischen Kriegs gegen die Ukraine angespannt. Zudem scheint es ein Wettrüsten auf dem Balkan zu geben, wo es in den 1990er Jahren einen blutigen Krieg gegeben hat. Auch andere Länder in Europa denken über Maßnahmen ähnlich der in Kroatien nach oder haben die Wehrpflicht bereits wiedereingeführt. Im vergangenen Jahr tat dies Lettland - wegen der Gefahr durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Auch Serbien, der größte Rivale Kroatiens auf dem Balkan, denkt darüber nach.