Deutschland, Frankreich, Russland und Ukraine : Außenminister sprechen über Konflikt in der Ostukraine

Ein ukrainischer Armeesoldat steht mit seinem schweren Maschinengewehr an einem unbekannten Ort in der Ostukraine. Foto: dpa/Alexander Shulman

Moskau Russland beschuldigt die Ukraine, beim Truppenrückzug zu trödeln und Gespräche mit den Rebellen zu meiden. Die Ukraine erwidert, sie werde nicht mit den „illegalen Formationen“ sprechen. Maas sagt, die bislang erzielten Kompromisse dürften nicht durch Tatenlosigkeit zerstört werden.

Maas antwortete auf die Fragen nach den Schwierigkeiten, per Videokonferenz zu sprechen, das größte Problem sei wahrscheinlich, dass jeder in einem anderen Raum sitze und die Kontrolle über sein Mikrofon habe. Die Gespräche zwischen den Vertretern der vier Staaten drehten sich um die Umsetzung der 2015 in Minsk unterzeichneten Friedensvereinbarung. Maas sagte, viele Elemente der Vereinbarungen von Minsk und Paris müssten noch umgesetzt werden. Die Kompromisse dürften nicht zerstört werden, auch nicht durch Tatenlosigkeit. Die vier Außenminister hätten vereinbart, in einem Monat wieder zu sprechen, statt einen Gipfel der Staats- und Regierungschefs anzustreben, sagte Maas.