Prozess wegen Kriegsverbrechen : Russischer Soldat Schischimarin bittet Frau von Opfer um „Vergebung“

Kiew Wadim Schischimarin hat bereits gestanden im Krieg einen unbewaffneten Mann erschossen zu haben. Vor Gericht fleht er dessen Frau an, ihm zu vergeben.

Der erste russische Soldat, dem seit Beginn des Ukraine-Kriegs in Kiew der Prozess wegen Kriegsverbrechen gemacht wird, hat vor Gericht um „Vergebung“ gebeten. „Ich weiß, dass Sie mir nicht vergeben können, aber ich bitte dennoch um Vergebung“, sagte der 21-jährige Wadim Schischimarin am Donnerstag bei der Verhandlung in Kiew zu der Frau des 62-jährigen Zivilisten, dessen Tötung er bereits gestanden hatte.