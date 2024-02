Zwei Jahre Krieg So viele Ukrainer haben Deutschland wieder verlassen

Wer in Deutschland arbeiten wolle, brauche in der Regel selbst für Helfertätigkeiten gute Deutschkenntnisse, sagt auch eine Sprecherin des Bundesarbeitsministeriums. „Gute Sprachkenntnisse erlangt man aber nicht nur in Kursen, sondern oft erst am Arbeitsplatz. Es braucht daher die Bereitschaft von Unternehmen, auch Menschen einzustellen, die noch nicht sehr gut Deutsch sprechen.“