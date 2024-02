Kleiner Hoffnungsschimmer Ukrainischer Soldat kehrt nach fast zwei Jahren Gefangenschaft heim

In den frühen Morgenstunden des 24. Februar schreckte Kateryna durch Timurs Schreie auf, dann folgte eine starke Explosion. Unter Schock rief sie Artem an. Er war bereits im Einsatz auf See und wies sie an, ihre Sachen zu packen und in das nahe gelegene Dorf ihrer Eltern zu fahren. Als sie am Abend wieder mit ihm sprach, hatte er schon den Befehl erhalten, Mariupol zu verteidigen.