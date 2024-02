Zwei Jahre Krieg in der Ukraine In Kupjansk sind nur die Alten und die Ärzte geblieben

„Mir wird selbst das Herz schwer, wenn ich unsere Situation sehe“, sagt die Ärztin leise. „Am 27. Februar 2022 ratterten die russischen Panzer durch die Stadt. Seitdem ist nichts mehr so, wie es war“, fügt sie hinzu. „So viel Zerstörung, so viele Tote. Jetzt sind wir froh, wenn uns keine Granaten und Raketen treffen, wir Strom und Wasser haben“, sagt Taissa. Es ist nicht der erste Krieg, den sie erlebt. Im Zweiten Weltkrieg hatten deutsche Truppen die Stadt besetzt. Taissa lebte da schon in Kupjansk. „Im Elternhaus hatten sich deutsche Soldaten einquartiert. Mein Bruder und ich hatten immer Hunger. Die Versorgung war schlecht. Manchmal schmerzte der Magen, so wenig hatten wir.“ Tetjana gibt der alten Frau Herztropfen mit. „Sie bräuchte vor allem Ruhe, aber wie kann sie die in dieser Zeit finden?“ Taissa macht sich mit ihrer Begleitung auf den Heimweg.