Zwei Jahre Krieg in der Ukraine „Das Privatleben geht weiter – aber immer im Spiegel des Krieges“

Wenige Tage vor dem Jahrestag des russischen Überfalls ist Waskowycz an einem Ort in der Westukraine. Er halte sich gerade hinter dicken Mauern auf, sagt er. Kurz zuvor war er noch in der Ostukraine, von wo die Frontlinie nicht mehr weit ist. Waskowycz berichtet von seinen Eindrücken aus der ukrainischen Stadt Isjum. Er hat dort ein Wohnhaus gesehen, in dessen Mitte eine Bombe eingeschlagen ist. Die Zerstörung sei gewaltig gewesen: Bis ins Untergeschoss habe man einen großen Krater erkennen können. „50 Menschen sollen dort tot geborgen worden sein“, sagt Waskowycz. Die Menschen hätten sich im Kellergeschoss versteckt. Es wurde ihnen zum Verhängnis.