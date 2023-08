„Züge eines Mafia-Staates“ Prigoschins Tod stellt Putin vor Probleme

So ganz gelegt haben sich die Zweifel am Tod des schillernden Söldnerchefs Jewgeni Prigoschin bei vielen Russen auch Tage nach dem Absturz seines Privatjets nicht. Zwar haben die russischen Ermittler den 62-Jährigen nach einer molekular-genetischen Analyse nun offiziell für tot erklärt. Aber Antworten auf die Frage zur Ursache für den Absturz seines Privatjets am vergangenen Mittwoch bleiben sie bislang schuldig. Es kursieren weiterhin die Versionen, dass ein Sprengsatz an Bord oder womöglich auch eine versehentlich gezündete Granate die Embraer zum Absturz gebracht haben könnte. Oder war es doch ein gezielter Anschlag mit einer Flugabwehrrakete?