Vorher-Nachher-Bilder Die umkämpfte Stadt Bachmut – vor und nach der Zerstörung

Eine Schule und Wohnblocks in Bachmut, aufgenommen vor den Angriffen am 8. Mai 2022 und nach der Bombardierung am 15. Mai 2023. Die europäischen Staats- und Regierungschefs hatten sich Mitte des Monats geeinigt ein „Schadensregister“ anzulegen um die Kriegsfolgen zu dokumentieren, die Russland in der Ukraine verursacht hat.