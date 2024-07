Ankündigung des Bundesgesundheitsministeriums Acht Kinder aus zerstörter Kiewer Klinik kommen nach Deutschland

Nach dem Raketeneinschlag in ein Gebäude einer Kinderklinik in der ukrainischen Hauptstadt Kiew sollen acht schwerkranke Kinder in deutschen Krankenhäusern weiterbehandelt werden. Die Kinder im Alter von wenigen Monaten bis 15 Jahren werden für die Aufnahme in Deutschland von zehn engen Angehörigen begleitet, wie das Bundesgesundheitsministerium und das Bundesinnenministerium in Berlin mitteilten. Die meisten Kinder würden wegen Krebserkrankungen behandelt.