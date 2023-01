Mehr als 100 Schiffe in Warteschleife Selenskyj fordert Ende von Behinderungen für Nahrungsexporte

Mehr als 100 Schiffe mit Lebensmitteln reihten sich gerade in der Nähe des Bosporus aneinander, kritisierte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in einer Videobotschaft bei einer internationalen Agrarministerkonferenz am Samstag in Berlin. Er forderte ein Ende anhaltender Behinderungen von Nahrungsexporten aus seinem Land über den Seeweg. Die Schiffe säßen wochenlang fest, weil russische Vertreter vorgesehene Inspektionen blockierten.