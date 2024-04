Wolodymyr Selenskyj „Ukraine wird Krieg gegen Russland ohne US-Hilfen verlieren“

Derweil sind am Sonntag durch russischen Beschuss in der teils besetzten Region Saporischschja im Südosten der Ukraine nach ukrainischen Angaben drei Menschen getötet worden. Ein Haus in der an der Front gelegenen Stadt Huljajpole, in dem sich die Opfer aufgehalten hätten, sei am Sonntag von einem Geschoss getroffen worden, teilte Regionalgouverneur Iwan Fedorow mit. Demnach wurden später zwei Menschen durch weitere Bombardements in Huljajpole verletzt.