Wolodymyr Selenskyj „Stop der russischen Offensive ist Aufgabe Nummer eins“

Das in den USA ansässige Institute for the Study of War erklärte am Freitag, dass Russland „taktisch bedeutende Gewinne“ erzielt habe. Das Hauptziel des Einsatzes sei es jedoch gewesen, ukrainische Kräfte und Ausrüstung „von anderen kritischen Sektoren der Front in der Ostukraine abzuziehen“. Es scheine sich nicht um eine „groß angelegte Offensivoperation zur Einkreisung und Einnahme“ der Stadt Charkiw zu handeln, gab das Institut weiter an.