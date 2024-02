Krieg in der Ukraine Selenskyj besucht Front in der Ostukraine

Nach seiner Rückkehr von der Münchner Sicherheitskonferenz ist der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj an die Front in der Ostukraine gereist. „Ich bin froh, heute hier zu sein und Euch zu sehen“, sagte der Staatschef gemäß einer Mitteilung am Montag bei einer Ordensverleihung an Soldaten. Selenskyj besuchte demnach einen Kommandopunkt bei der Stadt Kupjansk im Gebiet Charkiw.