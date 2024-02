Zwei Jahre Krieg Putin wittert 2024 seine Chance in der Ukraine

„Beide Seiten liefern sich ein Wettrennen, ihre Offensivkapazitäten wieder aufzubauen“, sagt Andrea Kendall Taylor von der Denkfabrik Center for New American Security in Washington. „Wenn die westlichen Finanzmittel ausbleiben, hat Russland die Möglichkeit, weitere Gewinne zu erzielen. Die Dynamik hat sich geändert, aus Putins Sicht wird 2024 ein entscheidendes Jahr.“