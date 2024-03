Russische Wirtschaft Irgendwann geht Putin das Geld aus

Zuschauer beobachten, wie ein russischer T-14 Armata-Panzer (im Vordergrund) und andere gepanzerte Fahrzeuge auf der Twerskaja-Straße in Richtung Roter Platz in Moskau rollen, um an einer Probe für die Militärparade zum Tag des Sieges in Moskau, Russland, teilzunehmen.

Foto: dpa/Alexander Zemlianichenko