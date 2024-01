Wirtschaft Der Ukraine geht das Geld aus – kommt bald Hilfe von USA und EU?

Ein wichtiger Faktor sei auch die Anpassung der Altersversorgung gewesen, die bei umgerechnet 92 Euro pro Monat liegen könne, um die Inflation aufzufangen, sagt Hlib Wyschlinski, Exekutivdirektor des Zentrums für ökonomische Strategie, einer Denkfabrik in Kiew. Doch falls wieder Geld gedruckt werde, brächte die daraus resultierende Inflation „eine Menge Leute in echte Armut“. Um so etwas zu vermeiden, brauche die Ukraine „bis Anfang Februar eine Entscheidung, und das Geld bis Anfang März“, betont der Experte.